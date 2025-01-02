В окружении Бейонсе хотят, чтобы певица развелась с Jay-Z после скандала

В окружении Бейонсе хотят, чтобы певица развелась с рэпером Jay-Z после скандала. Об этом сообщает издание Radar Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источника из окружения звезд, после того, как Jay-Z обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, в их отношениях с Бейонсе начались проблемы. Инсайдер рассказал, что друзья певицы призывают ее "не только дистанцироваться от рэпера, но и вовсе уйти от него". Информатор также отметил, что знаменитости уже были на грани расставания из-за неверности исполнителя. Однако тогда влюбленные решили сохранить свои отношения ради детей.

9 декабря Шона Картера, более известного как Jay-Z, обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году вместе с Шоном Комбсом, более известным под псевдонимом P. Diddy. Предположительно, это произошло на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. По данным журналистов, несовершеннолетняя пришла без билета, и ее поймали секс-скауты Пи Дидди.

Позже появилась информация, что Бейонсе решила отправиться в тур на фоне обвинений ее мужа. По словам источника издания Daily Mail, тур певицы начнется в марте в Лос-Анджелесе.