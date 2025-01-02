Умер актер из «Эйс Вентуры»

Американский актер Джон Каподис умер в возрасте 83 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Каподис служил в армии США в Корее с 1964 по 1966 год, прежде чем начать свою актерскую карьеру в конце 1970-х годов. Похоронное бюро описывает его как "преданного мужа, отца и дедушку", которого "будет не хватать всем, кто имел удовольствие с ним познакомиться". У него остались жена, дочери и четверо внуков.

Среди популярных кинокартин актера: "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" (1994), "Отступники" (1996), "Фрэнк и Ава" (2017), "Заблудшие ангелы" (2019) и многие другие.