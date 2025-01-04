В Британии скончалась создательница анимационного сериала про паровозик

Британский режиссер и создательница анимационного сериала "Томас и его друзья" Бритт Эллкрофт скончалась на 82-м году жизни.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на информацию дочери Эллкрофт.

"Бритт Эллкрофт была движущей силой, которая вывела на экраны телевизоров Томаса-паровозика, анимированный локомотив, впервые задуманный в серии детских книг в 1940-х годах преподобным Уилбертом Одри", - отметили в издании.

Работая над созданием документального фильма о британских паровозах в 1979 году, Эллкрофт познакомилась с автором детской серии книг про железную дорогу Уилбертом Одри. После прочтения режиссеру пришла идея создать по ее мотивам анимационный сериал.

Он вышел на телеканале ITV под названием "Паровозик Томас и его друзья" в 1984 году. Позже название сериала было сокращено до "Томас и его друзья". Вскоре он превратился в одну из крупнейших в мире франшиз игрушек. Аналитики оценивают годовой объем ее розничных продаж более чем в 1 млрд долларов.