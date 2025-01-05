Назван топ-10 фильмов 2024 года

Издание The Hollywood Reporter опубликовало топ-10 фильмов 2024 года по версии редакции, где первую строчку рейтинга получил научно-фантастический фильм Дени Вильнева "Дюна: Часть вторая".

"Вильнев продуманно и скрупулезно выстраивает мир, то же самое относится и к повествованию. Все кинематографические элементы здесь на высоте: и актерская игра, и партитура, и костюмы, и операторская работа, и звуковое оформление", - отмечают журналисты.

Как передает Day.Az, на втором месте оказалась киноадаптация бродвейского мюзикла, фильм "Злая" с Синтией Эриво и Арианой Гранде в главных ролях. Тройку лидеров замкнул научно-фантастический боевик "Чужой: Ромул", которого авторы похвалили за "привнесение энергии молодости".

В топ-10 также попали анимационный фильм "Дикий робот", ужастик "Собиратель душ", боевик "Схватка" индийского режиссера Никхила Нагеш Бхата, хоррор "Полночь с дьяволом", мультфильм "Трансформеры: Начало", фильм "Субстанция" с Деми Мур и комедийный боевик "Каскадеры".

THR отметило, что супергеройское кино "подвело" зрителей в 2024 году - самым успешным проектом оказался "Дэдпул и Росомаха". Кроме того, год выдался неудачным для боевиков, но хорошим для анимации. Помимо "Дикого робота", авторы выделили "Головоломку 2" и "Мемуары улитки".