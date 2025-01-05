Рэпер едва не подстрелил сам себя в прямом эфире

Американский рэпер 2 Low едва не подстрелил сам себя в прямом эфире во время записи подкаста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, музыкант хранил пистолет в кармане джинсов.

Отмечается, что инцидент вызвал широкое обсуждение в социальных сетях. Пользователи раскритиковали рэп-исполнителя за то, что оружие оказалось в студии во время интервью.

После события и гость, и ведущий подкаста заверили фанатов, что никто, к счастью, не пострадал.