https://news.day.az/showbiz/1720673.html Рэпер едва не подстрелил сам себя в прямом эфире - ВИДЕО Американский рэпер 2 Low едва не подстрелил сам себя в прямом эфире во время записи подкаста. Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, музыкант хранил пистолет в кармане джинсов. Отмечается, что инцидент вызвал широкое обсуждение в социальных сетях.
Рэпер едва не подстрелил сам себя в прямом эфире - ВИДЕО
Американский рэпер 2 Low едва не подстрелил сам себя в прямом эфире во время записи подкаста.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, музыкант хранил пистолет в кармане джинсов.
Отмечается, что инцидент вызвал широкое обсуждение в социальных сетях. Пользователи раскритиковали рэп-исполнителя за то, что оружие оказалось в студии во время интервью.
После события и гость, и ведущий подкаста заверили фанатов, что никто, к счастью, не пострадал.
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