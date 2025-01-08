https://news.day.az/showbiz/1721376.html Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде Мексиканский актер Эмилио Эчеваррия умер в возрасте 80 лет в Мехико. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun со ссылкой на Мексиканскую академию кинематографических искусств и наук. Смерть наступила 4 января.
Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде
Мексиканский актер Эмилио Эчеваррия умер в возрасте 80 лет в Мехико.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun со ссылкой на Мексиканскую академию кинематографических искусств и наук.
Смерть наступила 4 января.
Мировое признание актер получил благодаря роли сотрудника кубинской разведки Рауля в фильме о шпионе Джеймсе Бонде "Умри, но не сейчас" (2002). По сюжету Рауль помогает Бонду (Пирс Броснан) во время погони за антагонистом в Гаване - снабжает главного героя необходимым оборудованием и информацией.
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