Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде

Мексиканский актер Эмилио Эчеваррия умер в возрасте 80 лет в Мехико.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun со ссылкой на Мексиканскую академию кинематографических искусств и наук.

Смерть наступила 4 января.

Мировое признание актер получил благодаря роли сотрудника кубинской разведки Рауля в фильме о шпионе Джеймсе Бонде "Умри, но не сейчас" (2002). По сюжету Рауль помогает Бонду (Пирс Броснан) во время погони за антагонистом в Гаване - снабжает главного героя необходимым оборудованием и информацией.