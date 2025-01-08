Раскрыт гонорар Анжелики Варум

Стоимость выступления группы российской певицы Анжелики Варум на частном мероприятии составляет четыре миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источника, артистка начала активно брать заказы на корпоративы в 2025 году. Одним из главных условий исполнительницы является приватность. Так, все съемки на мероприятиях без согласования с менеджером Варум запрещены. "В райдере прописано, что в связи с COVID-19 артистка не снимается с посторонними", - говорится в сообщении.

Передвигаться певица готова на автомобиле бизнес-класса, не старше 2010 года выпуска. Отмечается, что в гостиничном номере артистки не должно быть ковролина, пуховых одеял и "посторонних запахов". В гримерке артистка хочет видеть четыре бутылки с водой и коньяк, добавляет канал.