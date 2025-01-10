Венсан Кассель вновь стал отцом

У 58-летнего актера Венсана Касселя родился ребенок от 28-летней модели Нары Баптисты. Артист сообщил радостную новость в соцсетях и раскрыл имя сына, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Угадайте, кто родился 7 января 2025 года...Каэтано. Уже умный, полный здоровья, любви и поэзии. Самый крутой чувак на свете", - написал он.

О беременности избранницы Касселя стало известно в сентябре 2024 года. Модель объявила в личном блоге, что ждет первенца от актера, опубликовав фото с округлившимся животом.

Пара перестала скрывать свои отношения в 2023 году. В сети раскритиковали артиста за роман с девушкой, которая на 30 лет его моложе, однако Кассель не реагировал на хейт. Поклонники предполагали, что влюбленность актера скоро пройдет, и он расстанется с моделью, однако этого не произошло.

У артиста есть двое детей от коллеги Моники Беллуччи: 20-летняя Дева и 14-летняя Леони. Супруги состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных заявлений. Звезда никогда не препятствовала общению дочерей с отцом.

Кассель также был женат на модели Тине Кунаки. Пара познакомилась в 2016 году, через два года они поженились, а в апреле 2019 года у супругов родилась общая дочь, которую они назвали Амазони. Экс-супруги официально не говорили о разводе, об этом в апреле 2023 года сообщили таблоиды, ссылаясь на близкое окружение пары. Кассель съехал от жены еще в марте. По слухам, именно измена модели стала поводом для расставания.