Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл осталась без работы из-за пожаров в Голливуде. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она по собственному желанию перенесла премьеру первого сезона шоу "С любовью, Меган" и все связанные с этим мероприятия. Ее новое шоу на Netflix получило новую дату выхода - его увидят только 4 марта.

Сейчас Маркл хочет помогать жителям Лос-Анджелеса, пострадавшим от пожаров.

"Я благодарна моим партнерам из Netflix за то, что они поддержали меня в отсрочке запуска, поскольку мы сосредотачиваемся на помощи тем, кто пострадал от лесных пожаров в моем родном штате Калифорния", - говорит сама герцогиня.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.