Звезда фильмов "Дневник Бриджет Джонс", актриса Рене Зеллвегер снялась для обложки журнала Vogue. Снимки появились в Instagram издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

55-летняя актриса впервые за долгое время снялась для журнала и дала интервью коллеге по фильму "Дневник Бриджет Джонс" Хью Гранту. Автором съемки выступил фотограф Николай фон Бисмарк. Рене Зеллвегер позировала в облегающем черном жакете с шелковым платком и цветком. Актриса, по словам пользователей соцсетей, снова сильно похудела.