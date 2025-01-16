https://news.day.az/showbiz/1723183.html Рене Зеллвегер снялась для обложки журнала Vogue Звезда фильмов "Дневник Бриджет Джонс", актриса Рене Зеллвегер снялась для обложки журнала Vogue. Снимки появились в Instagram издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 55-летняя актриса впервые за долгое время снялась для журнала и дала интервью коллеге по фильму "Дневник Бриджет Джонс" Хью Гранту.
Рене Зеллвегер снялась для обложки журнала Vogue
Звезда фильмов "Дневник Бриджет Джонс", актриса Рене Зеллвегер снялась для обложки журнала Vogue. Снимки появились в Instagram издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
55-летняя актриса впервые за долгое время снялась для журнала и дала интервью коллеге по фильму "Дневник Бриджет Джонс" Хью Гранту. Автором съемки выступил фотограф Николай фон Бисмарк. Рене Зеллвегер позировала в облегающем черном жакете с шелковым платком и цветком. Актриса, по словам пользователей соцсетей, снова сильно похудела.
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