Джессика Альба официально объявила о разводе

Актриса Джессика Альба объявила о разводе с мужем Кэшом Уорреном из-за самореализации. Об этом она написала в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я уже много лет нахожусь на пути самореализации и трансформации: как личность, так и в партнерстве с Кэшем. Я горжусь тем, как мы выросли в нашем браке за последние 20 лет, и теперь для нас настало время начать новую главу роста и эволюции как личностей. Мы движемся вперед с любовью, добротой и уважением друг к другу и всегда будем семьей. Наши дети остаются нашим главным приоритетом, и в настоящее время мы требуем соблюдения конфиденциальности", - написала Альба.

В конце декабря впервые возникли слухи о разводе Джессики Альбы с мужем Кэшем Уорреном. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце.

Альба и ее супруг, кинопродюсер Кэш Уоррен, вместе с 2004 года, они познакомились на съемках "Фантастической четверки". У пары трое общих детей: 16-летняя Онор Мари, 13-летняя Хэвен Гарнер и 6-летний сын Хейс.