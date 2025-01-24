Деми Мур заподозрили в романе с Эндрю Гарфилдом

Интернет-пользователи подозревают, что актриса Деми Мур состоит в отношениях с актером Эндрю Гарфилдом, который младше нее на 21 год. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В сети опубликовали видео, на котором 62-летняя Мур и 41-летний Гарфилд "кокетничают" друг с другом в закулисье церемонии награждения премии "Золотой глобус". На видео актриса держит собеседника за руки, они пристально смотрят друг другу в глаза.

Еще недавно Deux Moi обнародовал неподтвержденную информацию о том, что Гарфилд и Мур состоят в отношениях. По информации аккаунта, звезда "Человека-паука" на данный момент проживает в поместье Деми в Айдахо.

В 2013 году актриса Деми Мур рассталась со своим последним мужем Эштоном Кутчером, который был моложе нее на 15 лет. Знаменитость также состояла в отношениях с Брюсом Уиллисом. У них трое детей - Скаут, Румер и Таллула. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год.

Эндрю Гарфилд встречался с актрисой Эммой Стоун, певицей Ритой Орой, моделью Алиссой Миллер и другими.