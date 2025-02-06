44-летняя Жизель Бюндхен в третий раз стала матерью

Супермодель Жизель Бюндхен стала матерью в третий раз. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жизель Бундхен и Хоаким Валенте стали родителями, однако дату, пол и место рождения ребенка инсайдер издания не назвал. Супермодель также официально не комментировала новость.

В конце октября издание People сообщило, что Жизель Бюндхен беременна от 37-летнего Хоакима Валенте, с которым встречается с июня 2023 года. У супермодели также есть сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк от футболиста Тома Брэди.