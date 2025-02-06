https://news.day.az/showbiz/1728182.html 44-летняя Жизель Бюндхен в третий раз стала матерью Супермодель Жизель Бюндхен стала матерью в третий раз. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Жизель Бундхен и Хоаким Валенте стали родителями, однако дату, пол и место рождения ребенка инсайдер издания не назвал. Супермодель также официально не комментировала новость.
44-летняя Жизель Бюндхен в третий раз стала матерью
Супермодель Жизель Бюндхен стала матерью в третий раз. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Жизель Бундхен и Хоаким Валенте стали родителями, однако дату, пол и место рождения ребенка инсайдер издания не назвал. Супермодель также официально не комментировала новость.
В конце октября издание People сообщило, что Жизель Бюндхен беременна от 37-летнего Хоакима Валенте, с которым встречается с июня 2023 года. У супермодели также есть сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк от футболиста Тома Брэди.
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