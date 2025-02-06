Звезда «Великолепного века» снова приедет в Россию

Турецкий актер Бурак Озчивит ("Великолепный век", "Черная любовь", "Основание: Осман") приедет в Россию для участия в концерте в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили журналистам в фонде Росконгресс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кумир Турции станет особым гостем киноконцерта "Музыка турецких сериалов", который состоится 10 февраля 2025 года в Государственном Кремлевском дворце при поддержке фонда Росконгресс и Фонда поддержки развития проектов в области культуры "Мост искусств", - говорится в сообщении.

В феврале 2024 года в Москве уже проходило аналогичное мероприятие, после чего по просьбам поклонниц актер принял решение вновь приехать в столицу России.

На концертах прозвучат не исполняемые ранее мелодии, гостей ждет новый ведущий концерта - Иван Чуйков. Помимо музыки из сериалов с участием Озчивита, также прозвучат композиции из сериалов "Постучись в мою дверь", "Зимородок", "Правосудие", "Ветреный".

Слушатели смогут пообщаться с турецким актером и услышать музыку в исполнении эстрадно-симфонического оркестра Full SoundBand под руководством Евгения Олейникова.