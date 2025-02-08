Сандра Буллок выступила с заявлением

Актриса Сандра Буллок сделала заявление, обращенное к поклонникам, после того, как ее сестра Джезин столкнулась с мошенниками в социальных сетях. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Безопасность моей семьи, а также невинных людей, которых используют в своих интересах, - моя забота. <...> Пожалуйста, имейте в виду, что меня нет ни в одной социальной сети", - сообщила звезда "Гравитации".

Накануне, поясняет People, младшая сестра актрисы Джезин Буллок-Прадо заявила, что мошенники выдают себя за нее, чтобы тем самым вымогать "тысячи долларов" у пользователей. По словам Джезин, ей поступают сообщения от мужчин, которые отдали деньги злоумышленникам ради того, чтобы пообщаться с ее сестрой.