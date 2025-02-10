Звезда «Великолепного века» выступит в Кремле

В Кремлевском дворце вечером в понедельник, 10 февраля, выступит турецкий актер Бурак Озчивит, наиболее известный по сериалам "Великолепный век" и "Королек - птичка певчая". Об этом сообщает на своей странице во "ВКонтакте" агентство Moscow Nights, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Там заявили, что во время концерта "Музыка турецких сериалов" Озчивит вместе с симфоническим оркестром исполнит главные хиты из турецких сериалов. Ведущим вечера станет актер Иван Чуйков. Он расспросит Озчивита о его личной и профессиональной жизни.

Изначально концерт должен был пройти на сцене Live Арены 10 октября прошлого гола, но его перенесли на 10 февраля из-за изменений в графике знаменитости.

В последний раз турецкий актер приезжал в Россию осенью 2024 года: тогда он побывал в Сочи и Санкт-Петербурге.