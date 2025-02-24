Шакира отменила очередной концерт

Колумбийская певица Шакира отменила концерт на стадионе "Атанасио Хирардот" в городе Медельин из-за поврежденной крыши. Об этом сообщает издание Billboard, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Организаторы выступления заявили, что состояние площадки несло угрозу безопасности артистки, ее команды и зрителей. По словам концертного директора Шакиры, крыша была повреждена при подготовке к шоу, из-за чего певице пришлось принять непростое решение о переносе очередного концерта.