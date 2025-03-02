Харрисон Форд отказался вести премию "Оскар"

Актер Харрисон Форд отказался вести международную кинопремию "Оскар".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

82-летний Форд должен был стать одним из ведущих на 97-й церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2024 год. Актер пропустит награждение из-за болезни. Ему диагностировали опоясывающий лишай. Это инфекция, вызывающая болезненную сыпь.

97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа состоится 2 марта. В списке претендентов на "Оскар" впервые появился российский актер. Юра Борисов номинирован в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за работу в фильме "Анора". Конкуренцию ему составят: Киран Калкин ("Настоящая боль"), Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известный"), Джереми Стронг ("Ученик: Восхождение Трампа") и Гай Пирс ("Бруталист").