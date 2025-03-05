Массовые сокращения в Disney

Disney планирует сократить около 200 должностей или 6 проц сотрудников ABC News Group и подразделения Disney Entertainment Networks.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на газету Wall Street Journal (WSJ).

Об увольнениях, как ожидается, будет объявлено уже сегодня. По данным газеты, шоу ABC 20/20 и Nightline будут объединены в одно подразделение. Также ABC ликвидирует сайт политических новостей 538, на котором работало около 15 человек.

Disney's ABC News также является домом для популярного новостного ток-шоу Good Morning America. WSJ сообщает, что все три часа брендовых шоу будут объединены под руководством одного человека. Ранее у третьего часа была отдельная производственная команда.

Увольнения происходят на фоне того, что Disney борется со спадом телесмотрения, поскольку потребители продолжают переходить на потоковое вещание.

В подразделении Disney Entertainment Networks будут сокращены сотрудники, занимающиеся планированием и составлением расписания программ.

Disney сообщила о 44-процентном росте скорректированной прибыли на акцию в размере 1,76 доллара за октябрь-декабрь.