Бен Аффлек хочет вернуться к бывшей жене

Голливудский актер Бен Аффлек хотел бы возобновить отношения с бывшей женой, артисткой Дженнифер Гарнер. Об этом сообщает издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Бен Аффлек "хотел бы получить еще один шанс" от Дженнифер Гарнер, однако он понимает, что сейчас это невозможно, так как актриса состоит в отношениях с Джоном Миллером. По словам собеседника издания, актер также очень занят работой и сосредоточен на этой новой главе своей жизни после развода с Дженнифер Лопес.

Второй инсайдер заявил, что Дженнифер Гарнер не захочет воссоединиться с Беном Аффлеком.

"С ее стороны чувства не взаимны. Она счастлива с Джоном, это просто не то, о чем она думает", - отметил источник.

20 августа СМИ написали, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером - 26 апреля 2024 года.