Неожиданное признание от Гвинет Пэлтроу

Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала на подкасте Goop, что стала злоупотреблять алкоголем из-за разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Знаете, в январе, когда в Лос-Анджелесе начались пожары, я использовала алкоголь по назначению. Думаю, я пила каждый вечер", - поделилась артистка.

52-летняя Пэлтроу уточнила, что отказалась от алкоголя после того, как он усугубил ее симптомы менопаузы.

"Сейчас я вообще мало пью - может, один бокал в неделю. <...> Мои симптомы [менопаузы] полностью вышли из-под контроля. Я впервые действительно заметила причинно-следственную связь", - сообщила она.

По словам Пэлтроу, она всегда страдала от бессонницы, но после менопаузы "пережила особенно тяжелые времена".

"Я просто просыпалась, и меня охватывала тревога, которой у меня никогда в жизни не было. Я лежала в постели и думала о каждой ошибке, которую я когда-либо совершила...И я не могла уснуть, наверное, часов шесть. Это было безумие", - рассказала актриса.

Актриса Гвинет Пэлтроу проживает в Лос-Анджелесе со своим мужем Брэдом Фэлчаком. Она рассказала на подкасте, что была в безопасности от лесных пожаров, но многие ее близкие друзья потеряли все.