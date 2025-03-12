Известный певец найден мертвым в своем доме

Популярного южнокорейского певца Висунга, настоящее имя которого Чхве Ви Сон, нашли мертвым в собственном же доме в Сеуле.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание BBC. Тело артиста обнаружила его мама. Женщина вызвала экстренные службы, которые по прибытии констатировали смерть Висунга. Предполагается, что причиной стала остановка сердца. Полиция также не обнаружила признаков, что смерть артиста носила насильственный характер. Правоохранители настаивают на вскрытии, чтобы узнать, почему Висунг умер. К слову, исполнителю было 43 года.

Отметим, Висунг начал свою карьеру в далеком 2002 году. Он прославился, создавая музыку в стиле R&B. Именно ему приписывают популяризацию этого жанра музыки в Южной Корее.

Отметим, у Висунга раньше были проблемы с законом. В 2021 году его приговорили к двум годам условно за злоупотребление пропофолом, мощным анестетиком, из-за которого в свое время умер певец Майкл Джексон. А за год до этого Висунга дважды находили без сознания. Тогда рядом с исполнителем лежали шприцы и флаконы, содержащие остатки этомидата - наркозное средство, используемое для анестезии.