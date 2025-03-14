Скарлетт Йоханссон пожаловалась на «сильное давление» из-за соцсетей

Актриса Скарлетт Йоханссон призналась в интервью InStyle, что испытывает сильное давление из-за отсутствия собственного аккаунта в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я была достаточно близка, чтобы поговорить об этом со своим психотерапевтом. <...> Даже сегодня я получил письмо от Universal [Pictures] с текстом: "Эй, не могли бы вы присоединиться к Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) накануне выхода фильма "Мир Юрского периода: Возрождение"?" - рассказала знаменитость.

По словам Йоханссон, она отказывается вести личный блог в сети, поскольку это идет вразрез с ее ценностями. Актриса считает, что аккаунт в соцсетях не позволит ей оставаться собой.

"На меня оказывают сильное давление, чтобы я присоединилась к социальным сетям. Есть ли способ сделать это и остаться верной себе? Мне кажется, что нет", - пояснила звезда.

Скарлетт Йоханссон - не единственная голливудская знаменитость, у которой нет личного блога в сети.