Канье Уэста заметили с двойником жены

Американского рэпера Канье Уэста заметили с двойником его жены Бьянки Цензори на фоне слухов о проблемах в браке. Снимки публикует Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Папарацци запечатлели музыканта вместе с девушкой, чье имя не раскрывается, в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах видно, что спутница Уэста была одета в черные лонгслив и легинсы, а ее волосы были собраны в гладкий пучок. Кроме того,на ней были черные кроссовками и очки.

Журналисты обратили внимание на сходство внешности и стиля попавшей в объектив папарацци неизвестной с Цензори. Сам Уэст никак не прокомментировал опубликованные снимки.