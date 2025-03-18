https://news.day.az/showbiz/1738045.html Канье Уэста заметили с двойником жены Американского рэпера Канье Уэста заметили с двойником его жены Бьянки Цензори на фоне слухов о проблемах в браке. Снимки публикует Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Папарацци запечатлели музыканта вместе с девушкой, чье имя не раскрывается, в Лос-Анджелесе.
Канье Уэста заметили с двойником жены
Американского рэпера Канье Уэста заметили с двойником его жены Бьянки Цензори на фоне слухов о проблемах в браке. Снимки публикует Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Папарацци запечатлели музыканта вместе с девушкой, чье имя не раскрывается, в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах видно, что спутница Уэста была одета в черные лонгслив и легинсы, а ее волосы были собраны в гладкий пучок. Кроме того,на ней были черные кроссовками и очки.
Журналисты обратили внимание на сходство внешности и стиля попавшей в объектив папарацци неизвестной с Цензори. Сам Уэст никак не прокомментировал опубликованные снимки.
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