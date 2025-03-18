В Голливуде хотят ограничить использование ИИ

Голливудские актеры, режиссеры и другие представители творческой индустрии выступают за ослабление ограничений на использование искусственного интеллекта (ИИ), но сотни инсайдеров индустрии подписали открытое письмо с призывом не допустить этого.

Как передает Day.Az со ссылкой на CBS News, более 420 работников киноиндустрии Голливуда подписали открытое письмо, в котором они призывают правительство поддержать законы об авторском праве, распространяющиеся на ИИ. Среди подписантов - актриса Наташа Лионн, а также Бетт Мидлер, Обри Плаза, Ава ДюВерней, Пол Саймон, Марк Руффало и другие знаменитости.

В письме утверждается, что недавно компании OpenAI и Google предложили правительству снять все правовые ограничения, связанные с защитой авторских прав при обучении ИИ.

Голливудские артисты считают, что ослабление этих норм будет угрожать творческим индустриям. Некоторые из них опасаются, что внедрение ИИ в киноиндустрию может негативно повлиять на их профессию.