Принцесса Уэльская оценила новое шоу Меган Маркл

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отреагировала на новое шоу герцогини Сассекской Меган Маркл.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание In Touch Weekly со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Кейт не делает из этого большого события, но испытывает облегчение, что Меган теперь сосредоточена на проекте, который далек от обсуждений о королевской семье и скандалов.

Собеседник издания отметил, что Кейт разделяет интересы Меган в садоводстве, кулинарии и пчеловодстве. По его словам, принцесса Уэльская считает шоу Меган безвредным и видит в нем позитивный проект.

Меган Маркл запустила программу "С любовью, Меган", где она делится с зрителями идеями для подарков, сюрпризов и угощений, например, для создания свечей из пчелиного воска или красивых фруктовых тарелок. В некоторых эпизодах она также взаимодействует с командой, как в пятом, где готовит сэндвич для оператора. Те, кто был на съемках, отмечают, что герцогиня проявляла заботу о съемочной группе.