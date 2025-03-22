Звезда «Эмили в Париже» впервые снялась после рождения ребенка

Лили Коллинз снялась в черном мини-платье с глубоким декольте и жакете, а также в костюме-тройке: бермудах, жилетке и пиджаке. Волосы ей выпрямили и сделали легкий макияж.

1 февраля звезда "Эмили в Париже" объявила, что впервые стала матерью. Она опубликовала фотографию новорожденной дочери. Это вызвало споры в сети из-за выбора суррогатной матери.

"Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн Макдауэлл. Словами никогда не выразить бесконечную благодарность нашей невероятной сурмаме и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до Луны и обратно", - написала Коллинз.

Лили Коллинз - дочь музыканта Филла Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Лили переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на расставание Филла Коллинза и Джилл Тэвелман, звезда "Эмили в Париже" рассказывала в интервью, что не держит обиды на отца.