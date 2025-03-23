Ида Галич раскрыла детали второй свадьбы

Бизнесвумен Ида Галич заявила, что сыграет свадьбу после родов. Об этом она рассказала в интервью на шоу "Кстати", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я решила, что выйду замуж после родов, когда уже обратно приду в форму. Мне не очень хочется быть беременным ламантином. Я бы, наверно, свадьбу хотела где-то либо в Москве, либо где-то около", - написала Галич.

Слухи о том, что Ида Галич беременна во второй раз, появились 27 января. Телеведущая опубликовала видео, где позировала в черном "голом" макси-платье. В ролике знаменитость положила руку на живот. 29 января блогерша подтвердила информацию о том, что ждет ребенка. Знаменитость также воспитывает пятилетнего сына Леона, которого родила в феврале 2020-го.

В октябре 2024 года Ида Галич рассекретила личность своего бойфренда. Она стала героиней выпуска журнала OK! вместе с Олегом Ледвичем. На обложке влюбленные обнимались на улице. По словам Иды, они с бойфрендом не только строят отношения, но и "создают вместе бизнес". В начале года стало известно, что звезда выходит замуж во второй раз.