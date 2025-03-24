Тейлор Свифт может сыграть супергероиню
Певица Тейлор Свифт может сыграть супергероиню. Об этом сообщает ScreenGeek со ссылкой на звездного инсайдера Дэниела Рихтмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Рихтмана, Свифт хочет вернуться к актерской карьере и уже ведет переговоры с несколькими голливудскими студиями.
"[Она рассматривает как варианты] мини-сериал, большой научно-фантастический фильм и роль супергероини", - сказал он.
Певица может вести переговоры о роли супергероини как с Marvel Studios и Disney, так и с DC Studios и Warner Bros. Discovery.
До этого в сети уже появлялись слухи, что Свифт может сыграть супергероиню из вселенной Marvel - Ослепительную, члена команды Людей-Икс.
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