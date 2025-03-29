Голливудского актера назвали плохим отцом

Актера Райана Рейнольдса назвали плохим отцом из-за грубой речи его дочери.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Page Six.

Райан Рейнольдс попроосил свою 7-летнюю дочь Инес произнести грубую фразу в фильме "Дэдпул и Росомаха".

"Эй, когда мне понадобится твое мнение, я вытащу из тебя всю паршивую грязь Росомахи", - высказалась в фильме дочь актера.

При этом он сам заявил, что "к сожалению, это моя дочь Инес". Рейнольдс признался, что изначально дочь не хотела произносить эту фразу, но передумала, когда он начал искать других актеров.

"Я здесь отец года за то, что позволил ей говорить такие слова, которые она не хотела говорить. А потом она вернулась и сказала, что хочет сказать эту реплику. Я заплачу за это позже", - заключил он.