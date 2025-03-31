https://news.day.az/showbiz/1740758.html Скончался известный турецкий певец и композитор На 58-м году жизни скончался известный турецкий певец и композитор Волкан Конак. Как передает Day.Az, об этом сообщает "TRT Haber". Сообщается, что певец Волкан Конак, который был доставлен в больницу из-за ухудшения самочувствия, скончался, несмотря на все предпринятые меры.
Скончался известный турецкий певец и композитор
На 58-м году жизни скончался известный турецкий певец и композитор Волкан Конак.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "TRT Haber".
Сообщается, что певец Волкан Конак, который был доставлен в больницу из-за ухудшения самочувствия, скончался, несмотря на все предпринятые меры.
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