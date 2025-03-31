Скончался известный турецкий певец и композитор

На 58-м году жизни скончался известный турецкий певец и композитор Волкан Конак.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "TRT Haber".

Сообщается, что певец Волкан Конак, который был доставлен в больницу из-за ухудшения самочувствия, скончался, несмотря на все предпринятые меры.