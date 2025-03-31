Голливудская актриса Меган Фокс помирилась с экс-возлюбленным Machine Gun Kelly после рождения дочери.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Us Weekly.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что, несмотря на расставание, Machine Gun Kelly поддерживал и заботился о Меган Фокс в течение ее беременности. По словам собеседника издания, бывшие влюбленные смогли наладить отношения и рады, что у них появилась дочь.

"Независимо от того, как они относились друг к другу, они всегда хотели иметь общего ребенка. Сейчас у Меган и Machine Gun Kelly хорошие отношения, они общаются", - сообщил инсайдер.