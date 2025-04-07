Кто посетит бал Met Gala?

Журналисты Page Six раскрыли список гостей предстоящего бала Met Gala.

Как передает Day.Az, соответствующий материал появился на сайте издания.

Согласно информации, журналистка и главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур пригласила на выставку певицу Шакиру, поп-исполнительницу Мэри Джей Блайдж, рэперш Lizzo и Doechii, а также моделей Амелию Грэй и Эшли Грэм. Кроме того, в списке оказалось много спортсменов, в частности 23-летняя баскетболистка Пейдж Бейкерс.

Отмечается, что Винтур отправила приглашение звезде скандального фильма "Белоснежка", актрисе Рэйчел Зеглер. Однако представитель знаменитости заявил, что она будет отсутствовать на мероприятии из-за репетиций мюзикла "Эвита".