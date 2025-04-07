https://news.day.az/showbiz/1742904.html Умер дублер Шона Коннери В возрасте 72 лет умер британский актер, каскадер Джон Сэйнт Райан, известный как дублер Шона Коннери. Об этом сообщает Manchester Evening News со ссылкой на семью артиста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Умер дублер Шона Коннери
"Я и наша семья хотим сообщить нашим друзьям, что вечером в четверг 3 апреля у Джона случился сердечный приступ", - рассказала его жена Джойс.
По ее словам, "Джон хотел помочь медицинским исследованиям и пожертвовал свое тело науке, поэтому похорон не будет".
Джон Сэйнт Райан родился 27 марта 1953 года в Ланкашире. Он был мастером и инструктором боевых искусств. Играл в кино с 1980-х годов и снялся более чем в 40 проектах. Среди них - "Улица коронации" и "Главная больница", "Она написала убийство", "Сумеречная зона" , "Черный октябрь", "Приключения молодого Индианы Джонса", "Вавилон 5", "Баффи - истребительница вампиров".
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