Умер дублер Шона Коннери

"Я и наша семья хотим сообщить нашим друзьям, что вечером в четверг 3 апреля у Джона случился сердечный приступ", - рассказала его жена Джойс.

По ее словам, "Джон хотел помочь медицинским исследованиям и пожертвовал свое тело науке, поэтому похорон не будет".

Джон Сэйнт Райан родился 27 марта 1953 года в Ланкашире. Он был мастером и инструктором боевых искусств. Играл в кино с 1980-х годов и снялся более чем в 40 проектах. Среди них - "Улица коронации" и "Главная больница", "Она написала убийство", "Сумеречная зона" , "Черный октябрь", "Приключения молодого Индианы Джонса", "Вавилон 5", "Баффи - истребительница вампиров".