Популярный комик попал в больницу из-за мороженого

Популярный американский стендап-комик Джефф Росс попал в больницу после того, как поел мороженого. О случившемся он рассказал в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам 59-летнего юмориста, после выступления в калифорнийском городе Милл-Вэлли они с командой отправились в ресторан, где он поел мороженого. "Оно было действительно вкусным. Но мои губы распухли, и я провел всю ночь в отделении неотложки", - написал Росс.

Он также опубликовал фотографии из больницы, на которых заметен сильный отек на его губах. Кроме того, комик отметил, что впервые в жизни столкнулся с аллергической реакцией. "Думаю, это достаточно удивительный факт, если учесть, что я постоянно сую в рот всю еду, что оказывается у меня перед глазами", - пошутил Росс.