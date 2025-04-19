P.Diddy отказали в переносе заседания суда

Рэперу P.Diddy (настоящее имя - Шон Комбс) отказали в переносе даты заседания суда на два месяца. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на судебное письмо защиты рэпера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Защита Комбса обратилась к суду с просьбой отодвинуть дату заседания суда для того, чтобы "лучше подготовить защиту". Однако стороне защиты было отказано.

В начале марта четыре иска по обвинению в сексуальном насилии за один день были поданы в США против рэпера Шона Комбса. Одна из подавших иски женщин утверждала, что подверглась насилию, когда была участницей реалити-шоу на канале VH1, где соревновалась за должность помощника Комбса. Кендра Хаффони утверждала, что во время реалити-шоу в конце 2000-х Комбс опоил ее и принудил к действиям сексуального характера. Другие трое истцов также заявили, что Комбс опоил их.

Новые обвинения в насилии Шон Комбс также отверг.