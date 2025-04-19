Мать звезды «Один дома» набрала миллионные долги и живет в нищете

Мать актера Маколея Калкина Патриция набрала больше миллиона долларов в долг и живет около свалки. Об этом сообщает таблоид Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, женщина, которая недавно пережила инсульт, "с трудом сводит концы с концами". Сейчас она проживает со своим мужем Мартом Коксом. Семья живет в бедности в штате Монтана, в одноэтажном доме, который расположен напротив свалки.

По словам инсайдеров, мать звезды фильма "Один дома" живет без интернета и телефона, с двумя собаками и четырьмя лошадьми. Калкин редко звонит и почти не навещает Патрицию и своего отчима, однако регулярно перечисляет ей по тысяче долларов. Также издание уточняет, что женщина нуждается в сиделке.