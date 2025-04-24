Отца Линдси Лохан посадили в тюрьму

Отец американской актрисы Линдси Лохан Майкл может встретить Новый 2026 год за решеткой. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Майкла Лохана приговорили к девяти месяцам в тюрьме за нарушение испытательного срока после ареста в Техасе. Из срока вычтут 38 дней, которые он пробыл в заключении после ареста.

Лохан признал себя виновным в нарушении испытательного срока. Дело о нарушении рассматривалось в штате Флорида, а дело в Техасе о домашнем насилии по отношению к бывшей жене Кейт все еще находится на рассмотрении.

Лохан находился на испытательном сроке во Флориде после того, как он признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в посредничестве с пациентами реабилитационного центра - он получал комиссионные за направление нескольких пациентов в определенный рехаб.