Американская рок-группа получит звезду на Голливудской Аллее славы

Группа Green Day получит именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Как передает Day.Az, об этом сообщает сайт Billboard.

По информации источника, торжественное открытие звезды состоится в четверг, 1 мая. Приглашенными звездами будут актер Райан Рейнольдс и теннисистка Серена Уильямс, вести мероприятие будет радиоведущий и телеведущий Мэтт Пинфилд.

Звезда коллектива находится на Hollywood Boulevard.

"Голливудская торговая палата имеет честь приветствовать Билли Джо Армстронга из Green Day, Майка Дирнта и Тре Кула на Голливудской аллее славы", - заявила продюсер Аллеи славы Ана Мартинес.

Напомним, группа Green Day выпустила более 10 альбомов, три из которых были лидерами Billboard.