Брэд Питт обручился с молодой избранницей Инес де Рамон

61-летний американский актер Брэд Питт решил жениться на младшей на 29 лет избраннице Инес де Рамон. Звезда фильма "Троя" уже сделал предложение дизайнерке украшений.

Как передает Day.Az, об этом пишет Hindustan Times.

Несмотря на скандальный развод с Анджелиной Джоли, Брэд Питт таки решился начать с новой страницы и в третий раз жениться.

Инсайдеры издания рассказали, что актер сделал предложение Инес де Рамон перед отлетом в Новую Зеландию на съемки фильма.

"Брэд наконец-то чувствует себя свободным от прошлого и, казалось бы, бесконечного развода с Анджелиной. Он хочет, чтобы Инес знала, что он всегда будет рядом, независимо от того, как далеко ездит по работе", - отметил источник.

Этот шаг положительно повлиял на отношения пары. Инсайдеры говорят, что после предложения Брэд не хочет расставаться с Инес ни на миг, поэтому влюбленные даже вместе летали на съемки.

"Брэд знает, как тяжело Инес пережила его развод, и ценит, что возлюбленная продолжала стоять на его стороне, несмотря на то, насколько ожесточенной была битва или как долго она длилась", - рассказывают инсайдеры, близкие к знаменитостям.

Брэд и Инес планируют сыграть свадьбу в конце лета или в начале осени этого года. Скорее всего, это будет небольшая церемония, куда пригласят только самых близких.

Актер и дизайнер украшений встречаются примерно два с половиной года. Они впервые появились как пара на публике в ноябре 2022 года на концерте Боно.

Это уже будет третий брак Брэда Питта. В начале 2000-х актер был женат на звезде сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Впоследствии он начал романтические отношения с Анджелиной Джоли, история с которой затянулась на долгие годы. Пара заключила брак в 2014 году, однако уже через два года закончила отношения, а бракоразводный процесс занял много лет. Лишь в конце 2024 года звезды Голливуда завершили все бракоразводные процессы.