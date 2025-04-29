У известного комика диагностировали рак

Известный британский комик Милтон Джонс сообщил, что у него диагностировали рак простаты. О своем онкологическом заболевании он написал в социальной сети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Комик отметил, что узнал о своем диагнозе недавно. В ближайшее время ему предстоит операция, за которой последует период восстановления.

"Мне очень жаль сообщать такие новости, но я вынужден отменить несколько выступлений из-за недавнего диагноза - у меня излечимый рак простаты. (...) Очень надеюсь вернуться к делам как можно скорее - хотя, возможно, не на велосипеде!" - написал Джонс.