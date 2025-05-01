Блейк Лайвли и Джиджи Хадид подогрели слухи о конфликте

Актриса Блейк Лайвли пропустила 30-летие модели Джиджи Хадид. Об этом сообщает Page Six,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дружба Блейк Лайвли и Джиджи Хадид была поставлена под сомнение после того, как актриса пропустила вечеринку в честь 30-летия модели на прошлой неделе.

"Я думаю, это странно, что ты не появилась на вечеринке по случаю 30-летия своей подруги. Дело не в том, что она не хочет появляться на публике, ведь она ходила на это мероприятие накануне", - сообщил инсайдер издания.

27 апреля Блейк Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс появились на специальном показе фильма "Еще одна простая просьба", который прошел в Нью-Йорке. Спустя несколько часов в соцсетях начали обсуждать неопрятный внешний вид актрисы. Поклонники заметили, что под подмышками артистки были белые пятна пота.