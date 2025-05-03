Жена Алека Болдуина едва не развелась с ним

Супруга голливудская актера Алека Болдуин инструктор по йоге Хилария Болдуин рассказала, как едва не развелась с ним. Фрагмент из ее мемуаров "Инструкция не прилагается" цитирует издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

41-летняя мать семерых детей рассказала, что пара пережила трудный период до и после рождения второго ребенка, сына Рафаэля, в июне 2015 года.

По словам Хиларии, они много ссорились, так как актер уезжал на работу, а она оставалась одна дома в Нью-Йорке с маленькой дочерью Кармен и их собаками. Болдуин даже принимал рабочие звонки и отвечал на письма во время ее вторых родов.

"Это действительно меня разозлило, и я не постеснялась сказать ему об этом", - вспоминает женщина.

Хилария добавила, что не чувствовала уважения со стороны супруга в период, когда "жонглировала" двумя детьми. Ни она, ни Болдуин не уступали.

"Я сняла кольца в знак того, что потенциально готова уходить", - признается она.

Тем не менее супруги решили дать друг другу шанс и поработать над своим браком.