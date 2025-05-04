Памела Андерсон вышла в свет с новой прической

Модель Playboy и актриса Памела Андерсон появилась на публике с новой прической. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

57-летняя Памела Андерсон стала гостьей завтрака основателей Фонда Тори Берча в честь бизнесвумен Марты Стюарт, который прошел 1 мая в Нью-Йорке. Актриса позировала перед фотографами со стрижкой боб. Модель Playboy была одета в бежевый джемпер, широкие брюки, шляпу и босоножки. Знаменитость отказалась от макияжа.

Интернет-пользователи принялись обсуждать новую прическу Памелы Андерсон.

"Она прекрасна", "Милая стрижка, мне нравится", "Привлекательная стрижка", "Не думаю, что ей нравится ее стрижка", - писали читатели Daily Mail.