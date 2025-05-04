Скончался актер из "Kurtlar Vadisi"

В возрасте 68 лет скончался известный турецкий актёр Нешет Озджан.

Как передает Day.Az, артист, являвшийся племянником выдающейся актрисы Адилы Нашит, в последние дни находился в тяжёлом состоянии после перенесённого мозгового кровоизлияния.

Турецкие СМИ сообщают, что после госпитализации Озджан был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а доступ к нему в больнице был строго ограничен.

О смерти актёра сообщил Фонд Film-San, выразив соболезнования его семье и поклонникам.

Нешет Озджан родился 1 января 1957 года в Стамбуле. Его дебют на сцене состоялся в 1971 году в детском спектакле "Ben Çalmadım", поставленном в Театре Гёнюль Юлкю - Газанафера Озджана. Профессиональную карьеру он начал в 1977 году в Детском театре Akbank.

На счету актёра 18 сериалов, включая культовый "Долина волков: Засада", четыре кинофильма и множество театральных постановок, где он играл как драматические, так и комедийные роли.