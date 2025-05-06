Сидни Суини заподозрили в романе с бывшим женихом Меган Фокс

Голливудскую актрису Сидни Суини заподозрили в романе с экс-женихом артистки Меган Фокс, рэпером Machine Gun Kelly. Фото опубликованы на сайте Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Папарацци заметили Сидни Суини и Machine Gun Kelly на открытии пляжного клуба Palm Tree Beach Club, которое прошло 3 мая в Лас-Вегасе. Знаменитостей засняли, когда они обнимались на мероприятии. По информации журналистов, актриса и рэпер также разговаривали и смеялись. Там же Сидни Суини пообщалась с актером Патриком Шварценеггером.

Отмечается, что Сидни Суини и Machine Gun Kelly знакомы уже более нескольких лет. Актриса и рэпер вместе работали над фильмом "Даунфоллс Хай", который вышел в январе 2021 года. После новых фото интернет-пользователи заподозрили, что у звезд роман. Однако Сидни Суини и Machine Gun Kelly пока не комментировали сплетни.

27 марта издание Daily Mail сообщило, что Сидни Суини приняла решение отложить церемонию бракосочетания с Джонатаном Давино, которая должна была состояться в мае, из-за "серьезных проблем" в отношениях. Точные причины разногласий пары неизвестны, однако сообщается, что у влюбленных был конфликт из-за работы актрисы.

Позже Сидни Суини спровоцировала слухи о новом романе с Брэндоном Скленаром после разрыва помолвки. Их заметили на фестивале кантри-музыки Stagecoach в Индио. Однако инсайдер издания Us Weekly опроверг сплетни об отношениях звезд.