В США протаранили ограждение дома Дженнифер Энистон

В Лос-Анджелесе мужчина врезался на автомобиле в ограждение дома 56-летней американской актрисы Дженнифер Энистон. Об этом сообщает таблоид TMZ, ссылаясь на источники из полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, инцидент произошел в понедельник днем (по местному времени). Артистка находилась у себя дома в резиденции в районе Бель-Эйр, когда мужчина въехал в ворота дома. После ДТП охранники Энистон подбежали к машине, вытащили из нее водителя и удерживали его до приезда полиции. В итоге правоохранители произвели арест мужчины.

Как отмечает TMZ, задержанному было, предположительно, около 70 лет.