https://news.day.az/showbiz/1750961.html Моргенштерн заявил о срыве концертов в США Рэпер Алишер Моргенштерн сообщил о переносе запланированных в США концертов из-за трудностей с получением визы. Об этом он рассказал в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Визу задержали и обещают ее в течение месяца. Так долго мы ждать не можем", - заявил Моргенштерн, обратившись к своим американским фанатам.
Моргенштерн заявил о срыве концертов в США
Рэпер Алишер Моргенштерн сообщил о переносе запланированных в США концертов из-за трудностей с получением визы. Об этом он рассказал в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Визу задержали и обещают ее в течение месяца. Так долго мы ждать не можем", - заявил Моргенштерн, обратившись к своим американским фанатам.
По словам рэпера, выступления состоятся осенью. "Обязательно с вами увидимся, но чуть позже. До скорых встреч, Америка!" - добавил он.
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