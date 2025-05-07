Моргенштерн заявил о срыве концертов в США

Рэпер Алишер Моргенштерн сообщил о переносе запланированных в США концертов из-за трудностей с получением визы. Об этом он рассказал в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Визу задержали и обещают ее в течение месяца. Так долго мы ждать не можем", - заявил Моргенштерн, обратившись к своим американским фанатам.

По словам рэпера, выступления состоятся осенью. "Обязательно с вами увидимся, но чуть позже. До скорых встреч, Америка!" - добавил он.