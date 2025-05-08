Тома Брэди засняли с американской моделью

Футболиста Тома Брэди заметили с американской моделью Кайли Воннаме после слухов о возобновлении романа с Ириной Шейк. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Папарацци подловили Тома Брэди после вечеринки дизайнера Стеллы Маккартни и визажиста Шарлотты Тилбери. Футболист вышел из заведения вместе с американской моделью Кайли Воннаме. По информации очевидцев, спортсмен и манекенщица уехали на разных автомобилях. При этом отмечается, что Ирина Шейк пропустила мероприятие.

В феврале издание Page Six написало, что российская супермодель сошлась с бывшим мужем Жизель Бюндхен, спортсменом Томом Брэди.

"Том и Ирина снова начали встречаться и готовы посмотреть, к чему это приведет. Они разговаривали по телефону. Сейчас ни у кого из них нет серьезных отношений, так почему бы не отправиться в совместное путешествие?" - сообщил тогда инсайдер издания.

В ноябре 2023 года появились первые слухи о расставании пары. Затем Ирина Шейк была замечена в квартире Брэди в черном кожаном наряде. А в декабре того же года спортсмен забрал супермодель из ее отеля во время Art Basel в Майами. Знаменитости также были замечены во второй раз на эксклюзивной вечеринке Леонардо Ди Каприо.