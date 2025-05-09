Концерт Metallica в Вирджинии вызвал небольшое землетрясение.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Знаменитая трэш-команда выступала на футбольном стадионе в Блэксберге. Во время исполнения интро к хиту Enter Sandman 60 тысяч зрителей стали в унисон прыгать, что вызвало в округе поверхностное возмущение земной коры, официально зарегистрированное сейсмологической обсерваторией штата.