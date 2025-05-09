https://news.day.az/showbiz/1751546.html Концерт Metallica в Вирджинии вызвал небольшое землетрясение - ВИДЕО Концерт Metallica в Вирджинии вызвал небольшое землетрясение. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Знаменитая трэш-команда выступала на футбольном стадионе в Блэксберге.
Концерт Metallica в Вирджинии вызвал небольшое землетрясение - ВИДЕО
Концерт Metallica в Вирджинии вызвал небольшое землетрясение.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Знаменитая трэш-команда выступала на футбольном стадионе в Блэксберге. Во время исполнения интро к хиту Enter Sandman 60 тысяч зрителей стали в унисон прыгать, что вызвало в округе поверхностное возмущение земной коры, официально зарегистрированное сейсмологической обсерваторией штата.
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